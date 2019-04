Advocaat van Binnenhof-bedreiger: 'Hij wilde geen aanslag plegen'

Een 38-jarige man die in februari op het Binnenhof in Den Haag zou hebben gedreigd met een aanslag, wilde helemaal geen aanslag plegen. Dat zei zijn advocaat tijdens een inleidende zitting in de zaak, waar Omroep West bij was. "Hij heeft niet gedreigd, niet met messen gezwaaid en hij wilde geen aanslag plegen", zei de vrouw.

Het Binnenhof werd op 8 februari enige tijd afgezet. De verdachte zou niet alleen hebben gedreigd met een aanslag; hij had ook een rugzak bij zich waar twee vleesmessen in zaten. De man werd aangehouden, waarna het Binnenhof weer werd vrijgegeven.

De advocaat noemde haar cliƫnt "kwetsbaar, maar niet gevaarlijk". Ze vroeg de rechtbank om voorlopige vrijlating. De rechter ging daar niet in mee, de verdachte moet voorlopig in de cel blijven.

De zaak wordt in juli inhoudelijk behandeld.