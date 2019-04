Politie Sri Lanka stuit bij invallen op mogelijke bomfabriek

Bij meerdere huiszoekingen in het oosten van Sri Lanka is geschoten. Een persoon kwam daarbij om het leven. Dit gebeurde toen de politie een pand binnenviel in de stad Sammanthurai. Op beelden van lokale media is te zien dat daar is een grote hoeveelheid explosieven en ontstekers is aangetroffen.

Ook werden er metalen balletjes en een drone gevonden, evenals traditionele kledij die vaak door IS-sympathisanten wordt gedragen. Mogelijk gaat het om een werkplaats waar bommen werden vervaardigd.

Bij een andere huiszoeking in verband met de aanslagen afgelopen weekend, in de kuststad Sainthamaruthu, werd ook geschoten. Of daar ook slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Daarnaast werden er in de omgeving meerdere explosies gehoord, maar daar is nog weinig over bekend.

Een Sri Lankaans tv-kanaal toont het aangetroffen materiaal in Sammanthurai :