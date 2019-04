Jongeren in Amsterdam krijgen voorrang bij sociale huurwoning

De gemeente Amsterdam gaat jongeren die binding met de stad hebben voorrang geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Een deel van de sociale huurwoningen in Amsterdam is voor jeugd bedoeld. Driekwart daarvan wil de gemeente toewijzen aan jongeren die langer dan zes jaar in de stad wonen. Dat komt neer op ongeveer 750 woningen.

Aan andere urgente groepen wordt in Amsterdam al voorrang verleend: aan leraren bijvoorbeeld, mensen met medische of sociale problemen, instellingsbewoners die zelfstandig moeten gaan wonen, slachtoffers uit de vrouwenopvang, statushouders en mensen die hun huis uit moeten vanwege stadsvernieuwing.

Speciale groepen

Er zijn in Amsterdam per jaar zo'n 7000 reguliere sociale huurwoningen beschikbaar. Het Parool heeft vastgesteld dat er ongeveer 4000 woningen overblijven voor woningzoekenden zonder voorrang. Dat cijfer is niet exact, volgens de krant. Er zijn namelijk ook sociale huurwoningen die exclusief geschikt zijn voor speciale groepen.

Die woningen worden 'gelabeld' en met voorrang toegewezen aan die groepen. Daaronder vallen senioren, kleine gezinnen, grote gezinnen en mensen met een medische urgentie. De cijfers over deze groepen heeft de gemeente niet beschikbaar.

Het college wil de nieuwe voorrangsregels volgend jaar al doorvoeren door een wijziging in de Huisvestingsverordening. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren.