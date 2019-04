Vernieuwing C2000 kan verder mét Chinese Hytera, AIVD noemt risico laag

De vernieuwing van het communicatiesysteem C2000 van de hulpdiensten kan verder met een Duitse dochteronderneming van het Chinese bedrijf Hytera. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zegt dat het risico van spionage of sabotage door de Chinese overheid laag is.

De aanbesteding voor het vernieuwen van C2000 werd in 2015 gegund aan een combinatie van drie bedrijven, waaronder Hytera Mobilfunk GmbH. Partijen in de Tweede Kamer vroegen in november om dat besluit terug te draaien.

Ze vrezen dat in de software van het vitale communicatiesysteem zogenoemde achterdeurtjes zitten waardoor bijvoorbeeld geheime informatie doorgespeeld kan worden naar de Chinese inlichtingendiensten.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid liet de AIVD en IT-bedrijf Xebia kijken naar de risico's van ongewenste beïnvloeding. Op basis van die twee onderzoeken kan de vernieuwing doorgaan, schrijft Grapperhaus aan de Kamer. Er zijn geen achterdeurtjes in applicaties gevonden.

Aanvullende maatregelen

Wel treft de minister aanvullende technische en organisatorische maatregelen. Grapperhaus heeft met Hytera afgesproken dat de veiligheid van de software wordt verbeterd. Die is nu van gemiddeld niveau.

Ook zijn er afspraken gemaakt over een strikte scheiding tussen de Chinese eigenaar en het ontwikkelen en beheren van de software door de Duitse dochter. Zo schrijft Grapperhaus dat te allen tijde inspecties van de broncode van Hytera kunnen worden uitgevoerd.

China-strategie

Ook hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs van de Radboud Universiteit, die in het adviesorgaan Cyber Security Raad zit, ziet geen beletsel om door te gaan met Hytera, mits een paar punten worden verbeterd, schrijft Grapperhaus. Jacobs noemde het eerder nog moeilijk te begrijpen dat C2000 deels is uitbesteed aan een Chinees bedrijf.

De discussie over het toelaten van Chinese bedrijven bij vitale systemen zoals 5G-netwerken speelt in de hele westerse wereld. Vooral de VS is fel tegen het inzetten van bijvoorbeeld Huawei en zet zijn partners onder druk om af te zien van de diensten van Chinese bedrijven. Het kabinet komt binnenkort met een aparte China-strategie.