Cao-akkoord bij Shell, acties voorlopig voorbij

De onderhandelaars van Shell en de vakbonden CNV en FNV hebben gisteravond een cao-akkoord bereikt. Acties in Pernis en Moerdijk zijn daardoor in ieder geval voorlopig van de baan.

De medewerkers die onder de cao vallen, moeten nog wel akkoord gaan. "Zolang dat ter goedkeuring ligt bij de leden worden er geen acties gevoerd", zegt Piet Verburg, onderhandelaar voor CNV Vakmensen.

7,5 procent omhoog

De onderhandelaars hebben de cao-plannen voor de komende drie jaar besproken. Het resultaat is volgens Verburg misschien niet waarvan de medewerkers hadden gedroomd. Toch denkt hij dat het verdedigbaar is.

In drie jaar tijd gaat het loon trapsgewijs met 7,5 procent omhoog, is de bedoeling: 3 procent dit jaar, 2 procent volgend jaar maart en 2,5 procent in 2021. Ook gaan de opkomstdagen van 6 naar 5 en het aantal adv-dagen wordt met één verhoogd.

Opmerkelijke acties

Afgelopen maand werden er acties gehouden bij de Shell-fabrieken in Moerdijk en Pernis. De acties waren soms opmerkelijk. Zo besloten medewerkers een fabriek draaiende te houden, zodat een gepland onderhoud aan een installatie niet door kon gaan. Dat kostte Shell extra geld.

Shell stapte naar de rechter om een deel van de acties te verbieden, maar dat was tevergeefs, medewerkers mochten gewoon actie blijven voeren.

De cao van Shell geldt voor ruim 2100 medewerkers, voornamelijk uitvoerend personeel, zoals machinemonteurs.