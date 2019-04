Twee illegale sigarettenfabrieken opgerold met samen bijna 10.000 kilo tabak

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft twee illegale sigarettenfabrieken aangetroffen. In de eerste, een bedrijfspand in het Brabantse Steenbergen, werd ruim 2000 kilo versneden tabak gevonden. De tweede 'fabriek' was gevestigd in een kassencomplex in Zuilichem, een dorp in de Bommelwaard. Daar ontdekten de FIOD en douane 5000 kilo ruwe tabak, 2000 kilo onversneden tabak en ruim 2 miljoen sigaretten.

Ook werd er 180 kilo hasj gevonden. Er zijn in totaal 11 mannen aangehouden. De tabak, de sigaretten en de productiebenodigdheden worden vernietigd.

De illegale tabakshandel groeit door de hogere tabaksprijs. Elk jaar loopt de overheid tientallen miljoenen euro's mis, omdat illegale sigarettenhandelaren geen accijns betalen.