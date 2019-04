Celstraf voor man die hielp bij ontsnapping uit gevangenis

Een man die eind vorig jaar een mede-gedetineerde hielp ontsnappen uit de Rotterdamse gevangenis De Schie, moet daarvoor drie maanden de cel in. Het Openbaar Ministerie had een half jaar cel geƫist.

De 27-jarige man uit Gouda mocht in december naar huis, omdat hij zijn straf had uitgezeten. In een van de zakken die hij had gekregen om zijn spullen in te stoppen, verstopte Karim T. zich.

De spullen van de ex-gevangene werden niet meer gecontroleerd. Zo kon T. ontsnappen, maar hij werd later weer opgepakt. Hij moest nog een straf uitzitten van ongeveer een jaar.

Hoger beroep

De veroordeelde zei in de rechtbank dat hij niet wist dat het strafbaar is om iemand te helpen met een ontsnapping, maar de rechter ging daar niet in mee.

Volgens RTV Rijnmond heeft de advocate van de veroordeelde aangegeven in hoger beroep te gaan. Ze vindt dat de rechter te weinig rekening heeft gehouden met het lage IQ van de man.