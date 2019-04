Gevonden stoffelijke resten in Soest inderdaad van vermiste thuiskapper

De stoffelijke resten die dinsdag werden gevonden in Soest, zijn inderdaad van de vermiste 52-jarige Miranda Zitman. De vrouw is op 21 januari als vermist opgegeven en de politie was naar haar op zoek.

De stoffelijke resten, die in de tuin werden gevonden, zijn niet het hele lichaam van Zitman. Haar romp werd in januari al aangetroffen in een koffer aan de waterkant bij de Zuider IJdijk in Amsterdam, blijkt nu. Een passant had de koffer opgemerkt.

De politie heeft maanden in het duister getast over de identiteit van het slachtoffer. Er werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd, maar dat leidde niet tot nadere informatie. De romp is anoniem begraven.

Weduwnaar verdachte

De 56-jarige weduwnaar van de vrouw wordt verdacht van moord en het wegmaken van het stoffelijk overschot. Later vandaag maakt de rechtbank bekend of hij langer vast blijft zitten.

Zitman had een kapsalon aan huis. In januari zou ze een e-mail hebben gestuurd aan klanten waarin ze haar vertrek aankondigde. Ze zou naar het buitenland gaan. Daarna werd niets meer van de vrouw vernomen.

De man meldde zich dinsdag zelf met informatie over haar vermissing. Dat was de aanleiding om te gaan zoeken in en bij het huis aan de Lange Brinkweg.