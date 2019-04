Drie jaar cel voor doodrijden 19-jarige vrouw Loosdrecht

De man die drie jaar geleden betrokken was bij een auto-ongeluk met dodelijke afloop in Loosdrecht, moet drie jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vandaag besloten, meldt NH Nieuws. Zijn zoon heeft een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van een jaar opgelegd gekregen.

Het OM had in hoger beroep respectievelijk vier en één jaar cel tegen de vader en zoon geëist, met daarbij rijontzeggingen van vijf en drie jaar.

167 kilometer per uur

Op 16 maart 2016 reden beide mannen met een slok op in twee auto's met hoge snelheid over de smalle Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. De zoon reed achter de vader aan.

Er werden snelheden gereden van meer dan 167 kilometer per uur. De Porsche van de vader botste vol op de auto van een vrouw, die van een oprit kwam. Het slachtoffer, de 19-jarige Fleur, overleed twee weken later aan haar verwondingen.

Volgens het gerechtshof is het rijgedrag van de zoon niet van invloed geweest op het "tot een ongeval leidende rijgedrag van de vader". Daarom heeft de zoon een veel lagere straf gekregen.

Berouw

Bij de zitting twee weken geleden toonden de mannen voor het eerst berouw. In een emotioneel betoog nam vader Walter van W. de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeval op zich. Hij zei dat hij te veel had gedronken en veel te hard reed. Bij eerdere zittingen ontkenden de twee nog dat ze te hard hadden gereden.

De rechtbank had gezegd dat de twee een straatrace hielden. Dat bleef W. wel ontkennen.

Ook zoon Casper gaf een korte verklaring en zei dat hij niet voor zijn verantwoordelijkheid wil weglopen. "Ik heb te hard gereden op weg naar het huis van mijn vader. Dan had niet gemogen. Niets kan dat goedpraten. Maar ik heb nog nooit van mijn leven een wedstrijd of straatrace met mijn vader gereden."

Het gerechtshof heeft in een persverklaring niks meer gezegd over een straatrace. Wel is opnieuw vastgesteld dat beide mannen veel te hard reden.

Spijtbetuiging

Fleurs vader, moeder en zus geloofden niets van de spijtbetuiging van Walter en Casper van W. "Tot zes maanden geleden hebben jullie alles bestreden en de schuld proberen te leggen bij mijn kleine meisje Fleur. Nu betuigen jullie spijt met een getypt A4'tje. Ik wil er niet eens mijn achterste mee afvegen", zo vertelde de vader van Fleur.

De rechtbank veroordeelde Walter W. eerder tot vier jaar cel. Zijn zoon kreeg een werkstraf van 100 uur. De mannen en het Openbaar Miniserie gingen in hoger beroep.