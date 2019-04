Uber wil 9 miljard dollar ophalen met beursgang

Taxi-app Uber gaat binnenkort naar de beurs en verkoopt daarbij maximaal 180 miljoen aandelen voor tussen de 44 en 50 dollar per stuk. Met de beursgang wil het bedrijf zo'n 9 miljard dollar ophalen bij investeerders.

Uber verkoopt maar een klein deel van alle aandelen. Het hele bedrijf wordt met deze prijs per aandeel gewaardeerd op zo'n 90 miljard dollar.

Anderhalf miljard ritjes

Bij de aankondiging maakte Uber ook meteen een verlies bekend van ongeveer 1 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar. De omzet was zo'n 3 miljard. In drie maanden tijd werden er wereldwijd zo'n anderhalf miljard ritjes gemaakt via Uber.

Al bijna zijn hele bestaan lijdt het bedrijf verlies. Dat komt onder meer doordat Uber veel investeringen doet. Zo geeft het bedrijf veel geld uit aan onderzoek naar zelfrijdende auto's, investeringen in maaltijdbezorgdiensten en het veroveren van nieuwe markten. Uber krijgt een notering op de beurs van New York. Op welke dag is nog niet bekend, maar het wordt waarschijnlijk ergens in mei.

Uber komt regelmatig negatief in het nieuws. Zo protesteren taxichauffeurs regelmatig tegen wat zij zien als oneerlijke concurrentie van Uberchauffeurs. Ook demonstreerden Uberchauffeurs in Amsterdam onlangs zelf, omdat ze vinden dat ze te weinig verdienen.

NOS op 3 maakt eerder deze video over waarom bedrijven naar de beurs gaan: