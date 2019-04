Michael Wolf, fotograaf van megasteden, overleden

In zijn woonplaats Hongkong is de Duitse fotograaf Michael Wolf onverwacht overleden. Wolf werd bekend door zijn series over megasteden zoals Tokio, Chicago en Hongkong, de stad die hij als zijn muze beschouwde. Hier schoot hij een van zijn beroemdste fotoseries, Architecture of Density, dat ook als fotoboek een klassieker werd. Zijn foto's van façades van eindeloze rijen wolkenkrabbers brachten hem wereldfaam.

In zijn foto's focuste hij ook op de levens van de bewoners van grote steden. Zo toonde hij in Tokyo Compression de opeengepakte mensenmassa in de metro van Tokio, met Japanners die met hun wangen tegen de raampjes van coupés gedrukt staan.

Wolf won in 2005 en 2010 de eerste prijs in de World Press Photo-wedstrijd en kreeg in 2011 een eervolle vermelding. In 2017 presenteerde het Fotomuseum Den Haag zijn eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland: Michael Wolf - Life in Cities.

Begonnen als persfotograaf

Michael Wolf, in 1954 geboren in München, groeide op in de VS maar keerde voor zijn opleiding weer terug naar Duitsland. Hij werkte jarenlang als persfotograaf voor de tijdschriften Geo en Stern, maar legde zich sinds 2003 toe op werk naar eigen keuze.

Zijn werk maakt onderdeel uit van de vaste collecties van grote musea als het Museum of Modern Art in New York en het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Wolf overleed in zijn slaap, heeft zijn galeriehouder in Hongkong laten weten. Hij is 64 geworden.