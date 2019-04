Nederland klaar voor regenachtige Koningsdag: 'Neem droge kleren mee'

Optredens tijdens Koningsnacht en Koningsdag in het Stadspark in Maastricht werden gisteren al afgelast vanwege het slechte weer, meldt 1Limburg. Er wordt naast regen ook onweer verwacht. Het veld waarop de feesten gegeven zouden worden is door de regenval "te zompig", zegt de organisatie.

In Zuidland, in de buurt van Rotterdam, zijn de meeste festiviteiten voor Koningsdag naar binnen verplaatst. Ook in Sliedrecht worden tenten geplaatst, meldt RTV Rijnmond.

In Tholen in Zeeland zijn ook feesten afgelast. Sommige festiviteiten zijn naar binnen verplaatst, schrijft Omroep Zeeland.