Man die inreed op stadhuis Harderwijk heeft privéproblemen, zegt politie

De man die gisteren inreed op het stadhuis van Harderwijk, heeft persoonlijke problemen en had niet de intentie om anderen iets aan te doen. Dat zeggen de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Harderwijk in een gezamenlijke verklaring.

Gistermiddag reed de 32-jarige man net na 14.30 uur tegen de ingang van het stadhuis van Harderwijk en sloeg op de vlucht. Er vielen geen gewonden. Uit voorzorg werd het hele gebouw ontruimd. De man werd later opgepakt in het huis van een familielid in Harderwijk, waar hij sinds kort verbleef. Hij zou al van plan zijn geweest zich bij de politie te melden.

Volgens de autoriteiten houdt de actie van de man geen verband met gemeentezaken. Het stadhuis is vanochtend gewoon opengegaan. Burgemeester Van Schaik van Harderwijk zegt dat de schade aan het gebouw beperkt is gebleven.