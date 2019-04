Lintjes voor Tan en Spong, bijna 3000 keer heeft het de koning 'behaagd'

Ze brengen eten rond voor bejaarden, zijn al jaren jeugdtrainer, geven Nederlandse les aan nieuwkomers of zijn actief binnen de kerk: bijna 3000 Nederlanders die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving worden vandaag onderscheiden met een lintje bij de jaarlijkse lintjesregen. Het aantal gedecoreerden is ongeveer gelijk aan vorige jaren.

Een van de prominentste nieuwe lintjesdragers is Humberto Tan. De tv-presentator werd in Amstelveen onderscheiden voor het vrijwilligerswerk dat hij doet. Tan is nu onder meer ambassadeur van de Stichting Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis en de Johan Cruijff Foundation. Hij zet zich ook in voor andere initiatieven op het gebied van sport en lezen en schrijven.