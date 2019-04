Marineschip Zeeland keert terug na 'redelijk succesvolle drugsjacht'

Zo'n 2500 kilo drugs. Dat is de buit van het marineschip Zr. Ms. Zeeland, dat vandaag na ruim vijf maanden patrouille in het Caribisch gebied terugkomt in Nederland.

De 'drugsjacht' van het Nederlandse marineschip is onderdeel van de internationale samenwerking tegen drugssmokkel. Volgens Paul Bijleveld, commandant van het schip, was de patrouille "redelijk succesvol".

Op de zeebodem

De bemanning van de Zr. Ms. Zeeland onderschepte de afgelopen maanden twee grote transporten met in totaal 2500 kilo drugs, vooral cocaïne. Ook zijn er twee drugstransporten verstoord. Daarbij zijn drugspakketten niet ingenomen, omdat ze na een achtervolging overboord zijn gegooid door de bemanning van een verdacht schip.

"Je weet dus niet precies om hoeveel kilo het gaat, maar wel dat er waarschijnlijk drugs in de pakketten zaten", vertelt een woordvoerder van Defensie. "De bemanning van een verdacht schip gooit ze in zee, omdat ze dan moeilijker berecht kunnen worden."

Commandant Bijleveld schat in dat de bemanning van de verstoorde drugstransporten ruim 1200 kilo drugs vervoerden. Die pakketten liggen dus voorlopig op de zeebodem. "De pakketten zijn dusdanig verzwaard met stenen dat ze op minimaal drieduizend meter diepte liggen. Dus dat dat aanspoelt, lijkt me sterk", zei hij vanmorgen op NPO Radio 1.

Drugs en geld

Bijleveld wijst erop dat de Zr. Ms. Zeeland naast drugsbestrijding ook andere taken had in het Caribisch gebied. "We hebben ook een boot onderschept met een grote hoeveelheid geld. En op de laatste dag van onze patrouille hebben we leiding gegeven aan twee reddingsoperaties."

Toch trekken de drugsacties de meeste aandacht, erkent hij. Maar is 2500 kilo drugs niet een druppel op de gloeiende plaat? "Wat gevonden wordt in containers kunnen wij op zee natuurlijk niet evenaren", aldus Bijleveld. "Maar er zijn nu eenmaal verschillende manieren waarop drugssmokkel plaatsvindt. Dit is daar een van, en ik merk aan de manier waarop mensen reageren als we drugs onderscheppen dat het pijn doet."

Van Zeeland naar Groningen

De Zr. Ms. Zeeland wordt in het Caribisch gebied afgelost door een ander Nederlands marineschip, de Zr. Ms. Groningen. Die blijft daar veel langer dan de Zeeland, namelijk twee jaar. Het idee is dat het schip blijft liggen en dat de bemanning iedere vier maanden wisselt.

Patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland komt vanochtend rond 10.00 uur aan in Den Helder.