Europese rechter kraakt hoge aantal brievenbusfirma's

Het Europees Hof van Justitie zegt dat niet-Europese investeerders die via allerlei tussenbedrijfjes in Nederland en Luxemburg vestigingen in de EU hebben, geen recht hebben op belastingvoordelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duizenden brievenbusfirma's die Nederland telt. Het Financieele Dagblad schrijft over een arrest van het hof van 26 februari, dat niet eerder in de media kwam.

Volgens het FD dreigt de grootste financiële klap voor investeerders van buiten de EU. Vaak gaat het om private investeerders, ofwel private equity, die via brievenbusfirma's aandelen hebben in bedrijven binnen de EU. Maar ook dienstverleners die dit soort bedrijven adviseren en beheren worden getroffen. De investeringsmaatschappijen hebben hun vestiging in belastingparadijzen, zoals de Kaaimaneilanden. Alleen al in Nederland zijn er zo'n 15.000 brievenbusfirma's.

In de huidige Europese belastingrichtlijnen staat dat bedrijven binnen de EU geen bronbelasting hoeven te betalen op dividenden, rente en royalty's. Maar die voordelen vervallen als dat geld via een brievenbusfirma wordt doorgesluisd naar een bedrijf buiten de EU, zo oordeelde het hof in een zaak van de Deense belastingdienst tegen een Deens bedrijf, dat in handen is van zo'n investeringsfonds.

Wel betalen

Het bedrijf vond dat het geen bronbelasting had hoeven betalen, omdat het dividend uitkeerde aan een brievenbusfirma in Luxemburg. Maar, zo zegt het hof, Denemarken had het volste recht om wél belasting te heffen.

Volgens de Europese rechter moet een bedrijf dat geld verdient met royalty's, rente of dividend zelf over dat bedrag kunnen beschikken. Dat kunnen brievenbusbedrijven niet. Die sluizen het geld rechtstreeks door naar de moederorganisatie, zonder dat ze er zelf iets mee kunnen.