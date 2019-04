Dood Palestijnse jongen in Belgisch asielcentrum mogelijk afrekening

Een 9-jarige Palestijnse jongen, die woensdag dood werd gevonden in een Belgisch asielzoekerscentrum, is mogelijk vermoord als afrekening voor een openstaande schuld. In een sms zou de familie zijn gevraagd om losgeld, melden Belgische media.

"100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug." Dat bericht ontving de tante van de jongen dinsdagmorgen, schrijft onder meer De Morgen. Daniël was op dat moment al twaalf uur vermist.

Het telefoonnummer kon worden getraceerd en vrijwel meteen werd een verdachte aangehouden. Nog vier andere verdachten werden in de loop van de dag gearresteerd. Het zou gaan om vijf Palestijnse mannen tussen de 19 en 34 jaar.

Vastgebonden

Ruim een etmaal na het losgeld-sms'je werd Daniël teruggevonden. Zijn handen en voeten waren vastgebonden. Zijn lichaam was deels verborgen in een gracht. De familie zegt tegen De Morgen niet te weten waarom het losgeld werd geëist. De politie houdt er rekening mee dat zij een schuld hadden.

De jongen is enig kind van een Palestijnse moeder en Libanese vader. Het gezin zat in een Libanees vluchtelingenkamp. Toen de ouders scheidden nam de moeder van de jongen hem mee naar België. Sinds vier maanden verbleven zij in het asielzoekerscentrum in Broechem.

Daniël stond volgens De Morgen bekend als een vrolijke jongen die veel zong. Toen hij maandagavond een stukje ging fietsen, kwam hij niet meer terug. Zijn fiets werd die avond gevonden in een speeltuintje van het centrum. Twee dagen later werd hij gevonden.