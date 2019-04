Vastgebonden man gevonden bij brandende auto Amsterdam

In Amsterdam Nieuw-West is vannacht op een parkeerterrein bij een brandende auto een man aangetroffen die was vastgebonden aan een hek. De brand was vannacht rond 03.30 uur gemeld.

Brandweermannen die de brand aan het blussen waren, hoorden geroep om hulp en maakten de man los. Een ambulance heeft de 33-jarige man, die langdurig in de rook van de auto heeft gestaan, naar het ziekenhuis gebracht.

De politie roept getuigen op zich te melden. Een politiehelikopter heeft vanuit de lucht foto's gemaakt van de situatie op het parkeerterrein, dat niet ver van Halfweg ligt. Over de toedracht is nog niets bekend.