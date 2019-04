Prins William: terrorist Nieuw-Zeeland heeft niets bereikt

De Britse prins William heeft in Nieuw-Zeeland gezegd dat de Australische terrorist die in Christchurch vijftig mensen doodschoot, niet is geslaagd in zijn doel om haat te verspreiden. De hertog van Cambridge sprak in een moskee in Christchurch honderd mensen toe, onder wie premier Jacinda Ardern en enkele moslimleiders.

"Hij probeerde verdeeldheid en haat te zaaien in een ruimte die staat voor saamhorigheid en onbaatzuchtigheid, maar dat is hem niet gelukt", zei William.