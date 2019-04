Kim: Alleen als VS zich soepel opstelt komt er vrede

De vredespogingen op het Koreaanse schiereiland zitten in een impasse en alleen de Verenigde Staten kunnen daar wat aan doen. Dat zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgens het staatspersbureau KCNA in de marge van de top met de Russische president Poetin.

Kim verwees naar de mislukte top met de Amerikaanse president Trump in Vietnam in februari. Volgens de Noord-Koreaanse leider stelden de Amerikanen zich daar star op. Eerder deze maand zei Kim wel open te staan voor een derde top met Trump, als de Amerikanen een einde maken aan de opgelegde sancties.

Een Amerikaanse diplomaat zegt in reactie op Kims woorden dat de pogingen van Noord-Korea om aansluiting te vinden bij Rusland bewijzen dat de sancties tegen het Noord-Koreaanse regime werken.

Tegenbezoek Poetin

De Russische president Poetin en Kim Jong-un spraken elkaar gisteren voor het eerst een op een, in de Russische stad Vladivostok. Beide leiders noemden hun ontmoeting vruchtbaar. Kim nodigde Poetin uit voor een tegenbezoek in Pyongyang, en daar is de Russische president volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau op ingegaan.