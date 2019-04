Agent in Florida 25 jaar de cel in voor doodschieten zwarte man

In de Verenigde Staten is een agent veroordeeld tot 25 jaar celstraf voor het doodschieten van een onschuldige zwarte man.

Het slachtoffer, de 31-jarige Corey Jones, stond in 2015 langs de kant van de afrit van de snelweg in Palm Beach, Florida. Hij was 's avonds laat onderweg naar huis na een optreden als drummer in een band en kreeg autopech.

Op een gegeven moment werd aangesproken door een agent in burger, Nouman Raja. Die benaderde hem dusdanig agressief dat Jones dacht dat hij beroofd werd. Jones greep naar zijn wapen. De agent zag dat, pakte zijn dienstwapen en schoot de drummer dood.

Geluidsopnames

Op het moment dat hij neergeschoten werd, was Jones aan de lijn met de wegsleepdienst, waardoor er geluidsopnames van de schietpartij waren. Na de dood gingen duizenden zwarte Amerikanen de straat op om te demonstreren tegen zinloos geweld.

Nouman Raja werd vorige maand al schuldig bevonden. De rechtszaal zat vol met aanhangers van beide mannen en moest extra beveiligd worden. De vader van Jones had de rechter gevraagd om een levenslange gevangenisstraf.