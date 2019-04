Wereldburgers waren nog nooit positiever/negatiever dan nu

Heb je gisteren gelachen? Was je boos? Heb je iets nieuws geleerd? Heb je fysiek pijn gehad? Het zijn vragen die opiniepeiler Gallup elk jaar stelt aan tienduizenden wereldburgers. Uit het jaarlijkse rapport van het bedrijf blijkt dat we nooit bozer en negatiever waren dan in 2018 - maar ook nooit blijer en tevredener.

Voor de vierde keer sinds Gallup de peiling in 2006 begon kwam de wereldwijde Positieve Ervaring Index gemiddeld uit op 71 voor de ruim 150.000 ondervraagden in meer dan 140 landen. Wereldwijd koploper zijn Paraguay en Panama (85), van de top-10 is slechts één land niet Latijns-Amerikaans, Indonesië op plek zes.

Dat er veel Zuid- en Midden-Amerikaanse landen bovenaan eindigden, komt door de levensinstelling van hun bewoners. "In die cultuur richt men zich vooral op de positieve dingen in het leven", legt het rapport uit. "De mensen hebben misschien niet het beste leven, maar ze lachen en genieten als niemand anders ter wereld."

Het door oorlog verscheurde Afghanistan geldt als het minst positieve land ter wereld met een indexcijfer van slechts 43. Het land eindigde vorig jaar ook als laatste, en leverde dit keer nog meer punten in. Zo gaf slechts een op de drie ondervraagden aan de dag ervoor gelachen te hebben.