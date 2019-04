Miljoenen naar Meerssen voor strijd tegen wateroverlast

Het Zuid-Limburgse Meerssen krijgt enkele miljoenen euro's van het Rijk voor betere afvoer van water bij piekbuien. Minister Van Nieuwenhuizen maakte vandaag bekend dat de gemeente een bedrag uit de pot van 5,2 miljoen euro krijgt om de gevolgen van extreme weersomstandigheden tegen te gaan.

Een woonwijk in Meerssen kreeg vorig jaar tot twee keer toe te maken met hevige regenval, schrijft 1Limburg. Dat leidde toen tot wateroverlast en modderstromen. De overlast veroorzaakte aanzienlijke schade aan bedrijfspanden en woningen.

Na de overlast nam Meerssen maatregelen om de gemeente beter te wapenen tegen extreem weer. Zo is er vorige week een waterbuffer aangelegd die ervoor moet zorgen dat Meerssen droge voeten houdt bij hoosbuien.

Drie projecten

Ook de provincie Utrecht en de stad Groningen extra financiƫle ondersteuning. Zo krijgt Utrecht geld om woonwijken anders in te richten, zodat water beter kan worden opgevangen, en gaat Groningen de investering gebruiken om een wijk aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

Het is onduidelijk hoe het geld onder de drie projecten is verdeeld. Minister Van Nieuwenhuizen maakt de komende periode afspraken over de inhoud en financiering van de projecten.