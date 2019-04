Veel defensiekazernes moeten worden aangepakt

Meer dan 200 kazernes en andere defensiegebouwen moeten worden aangepakt. Staatssecretaris Visser schrijft aan de Tweede Kamer dat de afgelopen maanden bijna 300 gebouwen zijn gecontroleerd op veiligheid en leefklimaat.

Daaruit is gebleken dat bij 218 daarvan iets moet gebeuren "om de leefbaarheid te vergroten": 128 gebouwen moeten grondig moeten worden schoongemaakt, van 167 moet het interieur worden vernieuwd, voor 40 is groot onderhoud nodig en voor 40 renovatie of nieuwbouw. Sommige van die gebouwen vallen in meer categorieën tegelijk.

Bijna geen onveilige gebouwen

Volgens Visser zijn uit de inventarisatie, op één uitzondering na, geen onveilige gebouwen naar voren gekomen die direct dicht moesten. De uitzondering was het Complex Nieuwe Haven in Den Helder: daar is de eerste verdieping gesloten, nadat een verzakking van de vloer was geconstateerd. De vloer is inmiddels gerepareerd.

Defensie heeft al eerder erkend dat door de bezuinigingen achterstanden in het onderhoud zijn ontstaan. Er is al een begin gemaakt met het herstel, maar Visser schrijft dat er te veel achterstand is om snel alle knelpunten te verhelpen. Voor de aanpak van het achterstallig onderhoud heeft Defensie 100 miljoen euro uitgetrokken.

Uit de brief van de staatssecretaris blijkt verder dat tientallen gebouwen nog niet aan de brandveiligheidseisen voldoen.