Kamerlid Hiddema (FvD): Otten moet weg uit partijbestuur

Kamerlid Hiddema van Forum voor Democratie zegt dat er sprake is van een "vertrouwensbreuk" met Henk Otten, medeoprichter van de partij. Hiddema vindt dat Otten niet meer kan aanblijven in het bestuur. "We moeten hem laten inzien dat hij de partij in de weg staat."

Hiddema reageert op het bericht dat Otten zijn functie als penningmeester heeft moeten neerleggen omdat hij zichzelf ruim 30.000 euro heeft betaald. Partijleider Baudet en secretaris Rooken willen Otten daarom uit het partijbestuur hebben, maar daar verzet Otten zich tegen. Partijleider Baudet bevestigt deze berichtgeving van NRC. "Helaas wel", antwoordt Baudet op de vraag of Otten een betaling aan zichzelf heeft gedaan.

Volgens NRC is in de boekhouding van de partij ontdekt dat Otten dit jaar geld overmaakte naar zijn eigen adviesbureau. Hij zou dit niet hebben besproken met de andere bestuursleden. Het geld is inmiddels teruggestort.

Slordige omgang

De krant zegt dat Otten de betaling bevestigt en dat het gaat om een "vergoeding voor bovenmatige uren" die hij heeft gemaakt voor onder meer de fondsenwerving van Forum voor Democratie en voor ledenwerving.

Otten noemt de betaling zelf een "slordige omgang met de interne governance" en heeft het bedrag dan ook meteen terugbetaald zonder erover te discussiƫren. Wel vindt hij nog steeds, dat hij er recht op heeft, schrijft de krant. Otten heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS hierover.

Baudet is vandaag wegens een voedselvergiftiging niet in de Tweede Kamer.