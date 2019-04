Mozambique krijgt weer te maken met orkaan, komt vanavond aan land

Mozambique krijgt zes weken na de verwoestende orkaan Idai waarschijnlijk opnieuw te maken met een natuurramp. Orkaan Kenneth bereikt naar verwachting vanavond rond 20.00 uur Nederlandse tijd de noordoostkust van het land. Ook het zuiden van Tanzania zal door de storm worden getroffen.

De orkaan is in 24 uur tijd in kracht toegenomen van categorie 1 naar categorie 4 op de schaal van Saffir-Simpson, de één na hoogste categorie. Mogelijk krijgt de oostkust windstoten tot 200 kilometer per uur te verwerken, meldt de VN. In een gebied waar 70.000 mensen wonen, dreigen overstromingen.

Kenneth zal in kracht afnemen naarmate de orkaan de noordoostkust van het land nadert, is de voorspelling. Vervolgens trekt de orkaan boven land naar het zuidwesten en zuiden en neemt sterk in kracht af.

Tot zondagmiddag zal er naar verwachting 300 tot 350 millimeter regen vallen in de oostelijke stad Pemba, en zelfs meer dan 1300 mm in Macomia. Ter vergelijking: in Nederland valt jaarlijks 800 mm regen.

Afgelopen nacht trok Kenneth over de Comoren, een eilandengroep ten noordoosten van Mozambique. Daar richtte de orkaan veel schade aan: drie mensen kwamen om het leven. Op meerdere plaatsen waren stroomstoringen, werden bomen uit de grond gerukt en werden huizen en infrastructuur vernield. Er werden windstoten gemeten tot 140 kilometer per uur.

Idai

Het zuidoosten van Mozambique en buurlanden Zimbabwe en Malawi zijn nog aan het bijkomen van orkaan Idai van vorige maand. Door de storm en daaropvolgende overstromingen kwamen meer dan duizend mensen om het leven. Vele tienduizenden raakten hun huis kwijt.

Tot overmaat van ramp greep de ziekte cholera na het natuurgeweld om zich heen in het straatarme Mozambique. De ziekte gedijt in vochtige gebieden met slechte drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Vermoedelijk zijn duizenden mensen getroffen.

Waar Mozambique gemiddeld met 1 à 2 orkanen per jaar te maken krijgt met een kracht van maximaal categorie 2, krijgt het land nu binnen zes weken tijd twee orkanen van categorie 4 te verwerken.