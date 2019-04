ABN Amro verkoopt onderdeel Britse Kanaaleilanden

ABN Amro verkoopt zijn private banking-activiteiten, financiƫle diensten voor welgestelde klanten, op de Britse Kanaaleilanden. Het gaat om kantoren op Jersey en Guernsey, waar de bank al 35 jaar actief was. Het gaat volgens een woordvoerder om de laatste zogenoemde offshore activiteiten die de bank nog in bezit had.

In 2016 dook dit onderdeel van ABN Amro op in de Panama Papers. De bank bleek constructies aan te bieden aan particuliere klanten die het mogelijk maakten dat ze anoniem konden blijven als eigenaar van vennootschappen in belastingparadijzen. ABN Amro was de enige Nederlandse bank die deze constructies nog aanbood.

De toenmalige topman van ABN Amro, Gerrit Zalm, vond de constructies verdedigbaar omdat de bank niet actief meewerkte aan belastingontduiking.

Een woordvoerder benadrukt dat de verscherpte aandacht van banken voor witwaspraktijken geen rol heeft gespeeld bij het besluit om de tak te verkopen. Vanwege de snel veranderende markt van vermogensbeheer wil ABN Amro inzetten op groei in de kernlanden, naast Nederland zijn dat Belgiƫ, Frankrijk en Duitsland.

"De markt voor wealth management verandert snel en consolideert verder. Schaal wordt steeds belangrijker", stelt bestuursvoorzitter Pieter van Mierlo van ABN Amro Private Banking in een persbericht.

Het bankonderdeel op de Kanaaleilanden beheert meer dan 7 miljard euro aan vermogen en wordt voor een onbekend bedrag gekocht door de Amerikaanse bank Butterfield.