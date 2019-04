Automobilist rijdt in op ingang stadhuis Harderwijk, is opgepakt

Een automobilist is tegen de ingang van het stadhuis van Harderwijk gereden en gevlucht. Later hield de politie de man aan in een huis in Harderwijk.

Na het incident ging het alarm af en werd het stadhuis uit voorzorg ontruimd. De medewerkers van de gemeente staan op een verzamelplek op enkele honderden meters afstand. Er zijn geen gewonden gevallen.

"We zijn geschrokken, dit is heel vervelend voor iedereen", zegt een woordvoerder. De gemeente heeft nog geen idee over de toedracht. "We hebben een crisisteampje ingericht in een horecagelegenheid vlakbij. We zijn ons volledig aan het oriënteren op wat hier gaande is."

De politie heeft een helikopter ingezet.