Minister gaat kijken naar minder nachtvluchten Schiphol

Minister Van Nieuwenhuizen gaat kijken of het mogelijk is om het aantal nachtvluchten op Schiphol terug te brengen. Ze reageert daarmee op een wens van de Tweede Kamer.

Die wil in meerderheid dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat. Veel omwonenden van de luchthaven slapen slecht door de vliegtuigen die tussen 23.00 en 6.00 uur opstijgen en landen. D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren pleiten zelfs voor een volledig verbod op nachtvluchten.

Andere Europese luchthavens

Wettelijk mogen er nu maximaal 32.000 nachtvluchten per jaar plaatsvinden van en naar Schiphol. Verschillende partijen wijzen erop dat andere grote luchthavens in Europa, zoals Frankfurt en Parijs, veel minder of zelfs helemaal geen nachtvluchten hebben.

In de Tweede Kamer zei minister Van Nieuwenhuizen dat ze bereid is te onderzoeken of het aantal nachtvluchten verminderd kan worden. Ze zal daarbij ook kijken naar de ervaringen in het buitenland.

De uitkomsten van dat onderzoek komen terug in de Luchtvaartnota die ze later dit jaar zal presenteren. Ze waarschuwde wel voor al te hoge verwachtingen. "Vliegen op andere tijden betekent voor andere mensen overlast." Ook de veiligheid en het behoud van werkgelegenheid laat ze meewegen.

Ook de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) liet vorige week in een advies weten voorstander te zijn van minder nachtvluchten.