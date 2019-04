Joe Biden kondigt kandidatuur Witte Huis aan

Joe Biden, die vice-president was onder Barack Obama, heeft bekendgemaakt dat hij de presidentskandidaat van de Democratische Partij wil worden. Hij maakte zijn kandidatuur bekend in een videoboodschap.

De 76-jarige Biden lijkt meteen de voornaamste Democratische kandidaat voor het Witte Huis te zijn. Zijn kandidatuur werd al lang verwacht. Hij voegt zich nu bij de meer dan 20 Democraten die in voorverkiezingen gaan uitmaken wie de nominatie krijgt van de Democratische Partij.

Biden is vier jaar ouder dan president Trump. Als hij gekozen wordt, zal hij bij zijn aantreden de oudste president zijn die het land ooit heeft gehad. Biden heeft zich twee keer eerder kandidaat gesteld voor het presidentschap, maar in de voorverkiezingen kwam hij nooit ver.

Obama-Biden Democraat

Biden zei "dat we verwikkeld zijn in een strijd om de ziel van ons land". Hij zei dat het karakter van het land voorgoed zal veranderen als Donald Trump wordt herkozen. "Ik wil niet werkeloos toekijken en dat laten gebeuren", verklaarde hij. Hij zal zijn presidentscampagne voeren als een 'Obama-Biden Democraat'.

Na het presidentsschap van Barack Obama mengde Biden zich niet in de verkiezingsstrijd, in verband met de dood van zijn oudste zoon Beau Biden op de leeftijd van 46 jaar.

In de komende dagen gaat Biden meteen op campagne in drie staten. Hij is de komende weken twee keer in Pennsylvania, die gezien wordt als cruciaal in de strijd om het presidentschap. Hillary Clinton verloor daar in 2016 van Donald Trump.