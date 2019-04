Qbuzz eist maatregelen van COA tegen overlast in asielbus

Busmaatschappij Qbuzz is "helemaal klaar" met de overlast door asielzoekers op lijn 73 tussen Emmen en Ter Apel. "We hebben hier jarenlang tegen geknokt en steeds gewoon ons werk gedaan. Maar nu is het klaar", zegt woordvoerder Van der Mark.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is volgens de vervoerder nu aan zet. "Vandaag hebben we een gesprek", vertelt Van der Mark aan RTV Drenthe.

Niet in de bus betalen

Dat gaat over vooraf betalen van kaartjes. Qbuzz stelt voor dat asielzoekers een kaartje bij het COA kopen. Van der Mark: "Niet in de bus. Er moet geen geld meer tevoorschijn worden getoverd, want dan heb je weer een discussie."

Op de zogeheten asielbus rijden vooral asielzoekers uit veilige landen mee. Dat zijn mensen die bijna geen kans hebben op een verblijfsvergunning en Nederland snel moeten verlaten.

Drie tot vier keer per week veroorzaakt een groep van 30 tot 40 'veiligelanders' overlast. Veel ruzie op de bus ontstaat doordat ze met verlopen kaartjes willen meereizen of gratis willen meereizen.

Standaard beveiligers

Geregeld ontstaan hierdoor aanvaringen of worden chauffeurs geïntimideerd. Daarom reizen er standaard beveiligers mee op lijn 73.

Eerder deze week filmde een passagier hoe jonge asielzoekers, die geweigerd werden omdat ze met z'n vieren op één kaartje wilden reizen, de chauffeur en een toezichthouder uitscholden en intimideerden.

De woordvoerder zei toen tegen RTV Noord: "Dit is een tandje erger dan normaal, maar dit is ook weer niet veel extremer dan wat er dagelijks gebeurt." De Qbuzz-medewerkers doen aangifte.

Probleem herhaalt zich

Van der Mark verwacht daar weinig van, omdat de groep volgens hem geen strafbare feiten pleegt. "We kunnen deze jongens weer bij onze bus verwachten."

En dus blijft het probleem zich herhalen. "Er komt geen einde aan. Het is best intimiderend en bedreigend, ze weten nét het randje op te zoeken."

Onlangs kondigde staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid aan dat er daarom, vanwege de veiligheid, binnenkort een aparte pendelbus gaat rijden naast lijn 73. Maar van de Kamer mag die niet gratis worden, dus blijft het kaartjesgedoe bestaan.

Echt politiebureau

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vraagt vanwege de overlast rond het asielzoekerscentrum om een volwaardig politiebureau. Burgemeester Velema beroept zich op een contract uit 2011 met het COA waarin gesproken wordt over "adequate politiezorg".

Daarover zegt hij: "Als je al jaren vraagt om aandacht en je wijst op een belangrijk onderdeel uit het convenant, vind ik het heel erg logisch dat we een onderzoek starten of het contract met het COA kan worden opgezegd nu de afspraken niet worden nagekomen."