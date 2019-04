Rijkswaterstaat onderzoekt matrixportaal na drie fatale ongevallen in drie dagen

Rijkswaterstaat gaat onderzoeken of er een patroon zit in de drie fatale snelwegongelukken bij matrixportalen deze week. Bij twee ongelukken op maandag en één op woensdag kwamen in totaal negen mensen om het leven.

Maandag kwamen op de A1 bij Deventer vier mannen van begin 20 om. Hun auto was tegen een portaal met matrixborden aangereden en vloog daarna in brand. Dezelfde ochtend sloeg een auto op de A28 ter hoogte van Staphorst over de kop en kwam in de berm terecht. De 19-jarige bestuurster overleed, een 24-jarige inzittende raakte gewond.

Gisteren raakte op de A12 bij Den Haag opnieuw een auto van de weg bij een matrixportaal. Daarbij kwamen vier inzittenden, van wie drie uit één familie, om het leven. De auto was onderweg naar Den Haag, kwam tussen de vangrail en de geluidswal terecht en raakte total loss.

Overeenkomsten?

"Na dodelijke ongevallen onderzoeken we altijd of de weginrichting in orde was", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Op die manier willen we ervoor zorgen dat de situatie op de weg veilig blijft."

Uit de conclusies van de drie afzonderlijke onderzoeken zal blijken of er overeenkomsten zijn tussen de oorzaken van de drie ongevallen.

De ongelukken gebeurden alle drie bij matrixportalen, maar er zijn volgens Rijkswaterstaat ook verschillen. Zo was er bij de incidenten op de A28 bij Staphorst en de A12 bij Den Haag een vangrail en op de A1 bij Deventer niet. "We werken met zogenoemde obstakelvrije zones", legt de woordvoerder uit. "Er hoeft geen vangrail te staan als een portaal ver genoeg van de weg staat."