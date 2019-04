Meer arrestaties in Sri Lanka, ook buitenlanders

In Sri Lanka zijn nog eens 16 mensen aangehouden voor verhoor, onder wie ook Pakistanen en een Egyptenaar. De politie liet in het midden of ze direct te maken hadden met de aanslagen op Eerste Paasdag op drie kerken en vier hotels.

In een toelichting zegt de politie dat één arrestant banden heeft met een terroristische organisatie. Anderen zijn aangehouden vanwege haatzaaien op Facebook. De Egyptenaar had geen geldig paspoort. Hij onderwees Arabisch op een school in het binnenland en woont al zeven jaar in Sri Lanka.

Sinds zondag zijn 76 mensen vastgezet. De politie nam verder auto's in beslag en verbood het gebruik van drones. Die zijn in het verleden wel gebruikt bij aanslagen. De Sri Lankaanse politie krijgt in het onderzoek steun van de FBI en Interpol.

Explosies

In de afgelopen dagen hebben specialisten van de politie verscheidene verdachte voorwerpen gecontroleerd laten ontploffen. In verband daarmee werd het gebouw van de nationale bank in Colombo vanochtend enige tijd afgesloten. De politie onderzoekt een explosie van vanochtend in een stad ten oosten van de hoofdstad Colombo. In dat geval ging het niet om een gecontroleerde ontploffing.

De aanslagen van zondag, die aan 359 mensen het leven hebben gekost en 500 mensen hebben verwond, zijn gepleegd door negen goed opgeleide, islamitische Sri Lankanen. De Australische premier Morrison heeft bevestigd dat een van hen met zijn vrouw en kind in Australië heeft gewoond. Ze verlieten het land zes jaar geleden.