Snelweg A73 afgesloten na ongeluk, aanhoudingen en onderzoek naar stoffen in auto

Op de A73 in de buurt van Venray is de politie bezig met een onderzoek naar "stoffen" in een verongelukte auto. Die reed vannacht in de vangrail, daarbij raakten twee mensen gewond. De inzittenden van de auto zijn aangehouden, waarom is niet bekend. De snelweg is richting Nijmegen afgesloten.

De auto passeerde vannacht met hoge snelheid de politie op de snelweg. Kort daarna crashte de bestuurder. Het zou gaan om een eenzijdig ongeval, maar er staat nog een auto op de snelweg. Mogelijk is er na het eerste ongeval, nog een ongeluk gebeurd, zoals de regionale omroep L1 meldt. Daarbij zou een voertuig van de hulpdiensten zijn betrokken. De politie Limburg kan een tweede ongeluk niet bevestigen.

Om wat voor "stoffen" het gaat in de auto, is niet duidelijk. Ook is niet bekend, wat voor verwondingen de inzittenden hebben.

De afsluiting van de A73 ter hoogte van Smakt kan nog enige tijd duren. Het verkeer wordt omgeleid.