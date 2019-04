Wekdienst 25/4: PSV-Willem II en rapport over integriteit binnen OM

Wat heb je gemist?

Facebook houdt rekening met een miljardenboete van de Amerikaanse toezichthouder vanwege privacyschendingen. Het bedrijf zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers uit te gaan van een boete van 3 tot 5 miljard dollar. Bij welke zaken Facebook in de fout is gegaan, is niet bekendgemaakt. Waarschijnlijk gaat het om het schandaal rond Cambridge Analytica, het databedrijf dat de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers wist te onderscheppen.

Ander nieuws uit de nacht:

Onderzoek naar verdachte dood asielzoeker (9) in België: de jongen verbleef met zijn 26-jarige moeder in een opvangcentrum in Broechem. Mogelijk is hij vermoord; er zijn vijf verdachten opgepakt.

Amerikaan geëxecuteerd voor beruchte racistische moord uit 1998: de veroordeelde heeft tijdens de rechtszaak altijd volgehouden dat hij onschuldig was, maar volgens het OM was hij lid van een bende die voor witte overheersing was.

D66 wil verbod op nachtvluchten Schiphol: de coalitiepartij vindt het niet uit te leggen dat op de Nederlandse luchthaven veel meer nachtvluchten zijn toegestaan dan in omringende landen.

En dan nog even dit:

De Braziliaanse politie heeft een papegaai in beslag genomen die drugsdealers waarschuwde als er agenten aankwamen. Het dier riep 'Mama, de politie' als hij agenten zag. Volgens Braziliaanse media werd de papegaai gevonden bij een inval in een drugspand en lijkt het erop dat hij speciaal getraind was om op de uitkijk te staan. Sinds de vogel is meegenomen door de politie, heeft hij geen woord meer gezegd. De papegaai wordt opgevangen in een dierentuin.