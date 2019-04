Top tussen Poetin en Kim begonnen in Vladivostok

Na de eerste ontmoeting onder vier ogen sluiten functionarissen uit beide landen aan voor verdere gesprekken. Het kernwapenprogramma van Noord-Korea zal een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de twee leiders zijn. De top is voor president Poetin bovendien een mogelijkheid om zijn invloed in de regio te vergroten, schrijven internationale media.

'Kim wil Russische hulp'

Poetin kwam vanochtend naar Vladivostok voor de top. Kim arriveerde gisteren al per gepantserde trein in de Russische havenstad. De reis van Kim was een stuk korter dan die van Poetin, die naar het uiterste zuidoosten van zijn land moest vliegen.

Het is de eerste keer dat Kim Jong-un als leider van Noord-Korea een bezoek brengt aan Rusland. Volgens diplomaten zal het Kim op de top vooral te doen zijn om economische hulp van de Russen, na de mislukte top met de Amerikaanse president Trump van twee maanden geleden.

Het is nog wel de vraag of Rusland op economisch gebied iets kan betekenen, het land is gebonden aan de internationale sancties die van kracht zijn tegen Noord-Korea.