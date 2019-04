Amerikaan geëxecuteerd voor beruchte racistische moord uit 1998

In de Amerikaanse staat Texas is een man ter dood gebracht vanwege de moord op een zwarte man in 1998. De 44-jarige John William King bond het slachtoffer destijds samen met twee andere mannen vast aan een truck en sleepte hem kilometers over de weg.

Daarna dumpten ze het lichaam voor een kerk waar veel zwarte Amerikanen kwamen. Daar vond de politie later ook een aansteker met de letters 'KKK' erin gegraveerd. Volgens het Openbaar Ministerie kozen de daders hun slachtoffer enkel uit vanwege zijn huidskleur.

De moord is een van de beruchtste misdrijven met een racistisch motief in de recente geschiedenis, schrijven Amerikaanse media.

'Dacht over rassenoorlog'

De terdoodveroordeelde kreeg in de gevangenis in Huntsville een dodelijke injectie toegediend, onder toeziend oog van familieleden van het slachtoffer. Bij de gevangenis stonden zo'n twintig mensen die juichten toen de nabestaanden naar buiten kwamen.

King heeft tijdens de rechtszaak altijd volgehouden dat hij onschuldig was, maar volgens het OM was hij lid van een bende die voor witte overheersing was. Hij zou in de gevangenis hebben gezegd dat hij een rassenoorlog wilde ontketenen.

Van de andere daders werd er een geëxecuteerd in 2011. De ander zit een levenslange gevangenisstraf uit.