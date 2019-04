Onderzoek naar verdachte dood Belgische asielzoeker (9)

De Belgische politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met een 9-jarige asielzoeker die gisteren dood werd teruggevonden in het opvangcentrum in Broechem waar hij met zijn moeder van 26 verbleef. Mogelijk is hij vermoord; er zijn vijf verdachten opgepakt.

Het jongetje werd maandagavond laat voor het laatst gezien, toen hij op de fiets door het asielzoekerscentrum reed. Zijn fiets werd al snel teruggevonden, maar het jongetje was spoorloos. Gisteren werd het hele terrein van het centrum uitgekamd en het lichaam van de 9-jarige gevonden in een sloot.

Het Openbaar Ministerie in Antwerpen zegt tegen omroep VRT dat de jongen onder verdachte omstandigheden is overleden. Wie de vijf verdachten zijn en wat hun betrokkenheid bij het incident is, wil het OM niet zeggen.

Minister De Block van Asiel en Migratie noemt de gebeurtenissen "dramatisch" en hoopt dat er snel duidelijkheid komt over wat er met de jongen is gebeurd. Ook premier Michel betuigde zijn medeleven.