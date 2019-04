420 euro boete voor belediging president Poetin

Een nieuwe Russische wet die beledigen van autoriteiten strafbaar stelt, heeft een eerste slachtoffer gemaakt. Een 34-jarige man is tot een boete van 30.000 roebel (420 euro) veroordeeld omdat hij president Poetin heeft beledigd. Dat was twee dagen nadat de wet van kracht was geworden.

Volgens de in Russisch nieuws gespecialiseerde nieuwssite Meduza komt de 34-jarige Joeri Kartyzjev uit de omgeving van Novgorod. Hij noemde Poetin op het sociale medium VKontakte "een ongelooflijke idioot".

Gevangenisstraf

In Rusland verschijnende Engelstalige media houden het op "a fantastical f...head", vermoedelijk omdat ze bang zijn dat ze ook vervolgd worden.

Vooralsnog pakt de wet anders uit dan de regering moet hebben bedoeld. Een tweet met hashtag #Putinisafantasticalf...head was vanmiddag 5000 keer gedeeld. Ook posten Russen foto's van zichzelf met een bord met het opschriften als "Bedankt Poetin voor dure medicijnen", "Bedankt Poetin voor wurgende belastingheffingen" en "Bedankt Poetin voor leven op krediet".

Wie voor het eerst in de fout gaat kan onder de nieuwe wet een boete van maximaal 300.000 roebel krijgen, ongeveer acht keer het gemiddelde maandloon. En wie de wet daarna opnieuw overtreedt, kan tot een gevangenisstraf van twee weken worden veroordeeld.