Loopbrug geïnstalleerd tussen torens Haarlemse kathedraal

In Haarlem is tussen twee torens van de kathedrale basiliek Sint Bavo een loopbrug geïnstalleerd. De zestig meter hoge loopbrug is onderdeel van een speciale tijdelijke route door de kerk, die onder de naam 'Klim naar het Licht' wordt opengesteld voor publiek.

Buurtbewoners zien hoe de brug met een kraan tussen de torens wordt geplaatst: