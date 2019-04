Gedoe over vergoedingen, maar wat krijgt een Kamerlid eigenlijk?

Geharrewar over vergoedingen voor Kamerleden. Gisteren raakte Dion Graus (PVV) in opspraak vanwege zijn verblijfskostenvergoeding. Woont hij wel waar hij zegt dat hij woont, was de kwestie. Vandaag kwam daar Theo Hiddema van Forum voor Democratie bij. Ook bij hem is er onduidelijkheid over zijn woonplaats en dus of zijn vergoeding wel terecht is.

Het roept de vraag op hoe het zit met vergoedingen voor Kamerleden. Hoeveel krijgen ze? En waarom eigenlijk?

Om te beginnen krijgt een Tweede Kamerlid geen salaris. Maar dat betekent niet dat het liefdewerk oud papier is: parlementariërs ontvangen namelijk een zogenoemde schadeloosstelling (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van bruto ruim 109.000 euro per jaar (de Kamervoorzitter en ondervoorzitters wat meer).

2500 gulden per jaar

De term schadeloosstelling stamt uit de negentiende eeuw, toen volksvertegenwoordiger nog slechts een nevenfunctie was. Bijna alle Kamerleden waren toen financieel onafhankelijk. In de Grondwet van 1815 stond dat Kamerleden een schadeloosstelling kregen voor reis- en verblijfskosten. Die kwam neer op 2500 gulden per jaar en 1,50 gulden per gereisd uur. In 200 jaar is dat langzamerhand meer geworden, tot de 109.000 euro van nu.

Daarbij zijn er nog een aantal vergoedingen waar ze aanspraak op kunnen maken: een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (ongeveer dezelfde die geldt voor ambtenaren), een vergoeding voor andere binnenlandse dienstreizen van maximaal 4900 euro en een toeslag voor beroepskosten van 2762,40 euro. Die laatste kunnen Kamerleden naar eigen inzicht besteden.

Afspiegeling

En dan is er de verblijfskostenvergoeding waar nu veel over te doen is. De hoogte daarvan is afhankelijk van de afstand tussen het woonadres en het Binnenhof. Het maximum is 24.000 euro per jaar. De vergoeding is bedacht voor de diversiteit: zo kan parlement een afspiegeling zijn van alle regio's.

Kamerleden die ver weg wonen krijgen meer, omdat ze gemiddeld vaker de nacht in een hotel Den Haag moeten doorbrengen. De vergoeding is echter niet afhankelijk van de werkelijke verblijfskosten. Ook als je gewoon iedere nacht in je eigen bed slaapt, krijg je geld. Sterker nog: als je gewoon in Den Haag woont, krijg je ook zo'n 1000 euro per maand.