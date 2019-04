Viotti nieuwe chef-dirigent Nederlands Philharmonisch Orkest

Lorenzo Viotti wordt de nieuwe dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera. De 29-jarige Zwitser begint in seizoen 2021-2022 aan zijn nieuwe functie.

Viotti neemt het stokje over van Marc Albrecht, die volgend jaar na tien jaar afscheid neemt. Hij komt uit een muzikale familie: Viotti studeerde piano, zang en slagwerk in Lyon. Later werd hij dirigent, net als zijn vader Marcello Viotti.

Als dirigent won Lorenzo Viotti veel concoursen en prijzen, waaronder de Young Conductors Award van de Salzburger Festspiele in 2015. Twee jaar later werd hij verkozen tot "beste nieuwkomer" tijdens de International Opera Awards.

'Unieke muziek'

Op dit moment is Viotti nog chef-dirigent van het Gulbenkian Orkest uit Portugal. Algemeen directeur Rob Streevelaar van het Nederlands Philharmonisch Orkest is blij dat Viotti naar Nederland komt: "Hij is een inspirerend dirigent die zich al vroeg heeft weten te kwalificeren voor de meest prominente concertpodia en operahuizen."

Ook Sophie de Lint, directeur van De Nationale Opera, is enthousiast over de komst van Viotti. "Toen ik Lorenzo Viotti voor het eerst een symfonisch concert zag leiden, was ik onmiddellijk onder de indruk van de speciale band en chemie die hij met de muzikanten deelde, waardoor er unieke muziek ontstond. Later, toen ik Lorenzo zag werken aan Werther bij de Zürich Opera, werd het me glashelder dat hij de ideale muzikale partner voor De Nationale Opera zou zijn", zegt ze.

Meezingen

Vorig jaar maakte Viotti al zijn debuut bij het Nederlands Philharmonisch Orkest, als gast-dirigent. Hij dirigeerde toen Stravinsky's Petroesjka in Het Concertgebouw in Amsterdam.

Viotti trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die in 1996 en 1999 op de bok stond bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Volgens de meeste orkestleden verschilt Lorenzo behoorlijk van zijn vader, op één ding na: ze zingen allebei mee tijdens repetities.