Grote bedrijven moeten leveranciers eerder gaan betalen

Grote bedrijven moeten hun leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) eerder gaan betalen. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken wil de wettelijke termijn verlagen naar 30 dagen. Binnen die termijn moet ook de overheid zijn rekeningen betalen.

Vorig jaar is de gemiddelde tijd waarbinnen grote bedrijven hun rekeningen betalen opgelopen tot 41,5 dagen. In de tien jaar daarvoor was de termijn juist aan het dalen.

Volgens Keijzer komt die trendbreuk door een initiatiefwet die in 2017 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daardoor mogen grote bedrijven hun rekeningen 60 dagen laten liggen. Het lijkt erop dat ze dat ook doen.

Voor komende zomer komt er een evaluatie. Als daar inderdaad uit blijkt dat grote bedrijven de maximale termijn van 60 dagen als norm hanteren, gaat Keijzer de wet veranderen om de termijn te verlagen naar 30 dagen.