Eerste ontslagen in veiligheidsapparaat na aanslagen Sri Lanka

President Sirisena van Sri Lanka heeft de minister van Defensie en de chef van de nationale politie gevraagd de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. De twee worden verantwoordelijk gesteld voor het falen van het Sri Lankaanse veiligheidsapparaat bij het voorkomen van de bomaanslagen van afgelopen zondag.

Met een inlichtingenrapport uit het buitenland over ophanden zijnde aanslagen in Sri Lanka werd niets gedaan. Ook de president werd niet op de hoogte gesteld. Als dat wel gebeurd was, hadden we gepaste actie kunnen ondernemen, zei Sirisena gisteren. Hij kondigde een grote reorganisatie van de politie, de veiligheidsdiensten en het leger aan.

De aanslagen op drie kerken en drie hotels hebben 359 levens geëist. IS heeft de aanslagen opgeëist, maar de autoriteiten weten niet zeker of deze terreurgroep erbij betrokken was. Voor zover bekend waren de zelfmoordterroristen extremistische moslims uit Sri Lanka.

Bij het onderzoek naar de aanslagen zijn zo'n zestig mensen opgepakt. De Sri Lankaanse onderzoekers krijgen hulp van de FBI en Amerikaanse militairen.