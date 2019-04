Grapperhaus: snelheidsboetes A29 worden niet terugbetaald

Boetes die zijn opgelegd vanwege snelheidsovertredingen bij de Heinenoordtunnel op de A29 bij Barendrecht worden niet terugbetaald. Het Openbaar Ministerie had dat al gezegd en minister Grapperhaus sluit zich daarbij aan in antwoord op Kamervragen van de VVD.

De kantonrechter in Rotterdam gaf vorig jaar een automobilist gelijk, die protesteerde tegen de verkeersboete die hij moest betalen vanwege te hard rijden nadat hij was geflitst. De rechter was het met de man eens dat er niet geflitst had mogen worden op deze plek, omdat daar een kromming in de weg zit, waardoor een juiste meting onmogelijk was. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen die uitspraak, maar het hof kwam om procedurele redenen niet aan een oordeel toe.

18.000 boetes

Na het vonnis van de kantonrechter dachten veel mensen die ook een boete hadden betaald, dat ze het bedrag zouden terugkrijgen. In totaal zouden zo'n 18.000 boetes zijn uitgedeeld op basis van de camera bij de Heinenoordtunnel.

VVD-Kamerlid Dijkstra vroeg Grapperhaus het OM op te dragen "niet flauw te zijn en zo spoedig mogelijk over te gaan tot terugbetaling van onterechte boetes". Maar de minister antwoordt dat het OM op dezelfde plaats het Nederlands Meetinstituut (NMI) nog eens metingen heeft laten doen en dat daaruit gebleken is dat de metingen voldeden aan de eisen. Hij ziet geen reden om te twijfelen aan het onderzoek.

Boetes niet onterecht

"Dit betekent dat de snelheidsmeting niet onbetrouwbaar is geweest en de boetes derhalve niet onterecht zijn opgelegd", schrijft Grapperhaus. Hij voegt eraan toe dat het OM dat graag in het hoger beroep naar voren had gebracht, maar dat het hof niet aan een inhoudelijke beoordeling is toegekomen.

Volgens de minister heeft het OM een goede afweging gemaakt door het onderzoek van het NMI af te wachten en geen overhaaste beslissing te nemen. Hij benadrukt ook dat dat de betrokkenen zelf de mogelijkheid hebben (gehad) om de boete bij de rechter aan te vechten.