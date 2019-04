Beroepsverbod voor 61 medewerkers van ABN Amro

De Tuchtcommissie gaat mee in de redenering dat de adviseurs niet de bedoeling hadden om klanten te benadelen, maar vindt toch dat het klantbelang ernstig tekort is gedaan. "Dit schaadt het vertrouwen dat de klant in het bankwezen moet kunnen stellen", zo staat in de uitspraak.

Adviseurs die één keer in de fout gingen krijgen een beroepsverbod van twee weken. Voor adviseurs die vaker handtekeningen kopieerden geldt een beroepsverbod van vier tot zes weken. Ook hypotheekadviseurs die niet meer bij de bank werken krijgen een tijdelijk beroepsverbod, omdat daarvan "een sterk signaal uitgaat".