Zaak over geweld tegen agenten uitgesteld, eerst psychologisch onderzoek

De rechtbank in Utrecht houdt de zaak aan tegen een 19-jarige Utrechter die verdacht wordt van geweld tegen agenten. El K. zou betrokken zijn bij een vechtpartij tussen agenten en omstanders bij een aanhouding in de wijk Lombok.

Zijn leeftijd, zwakbegaafdheid en vermoedelijke stoornissen maken het volgens de rechter nodig dat er onderzoek komt naar zijn persoonlijkheid, meldt RTV Utrecht.

Vandaag was er een snelrechtzitting over de uit de hand gelopen aanhouding van vorige week. El K. stond met een 22-jarige Culemborger terecht, die eveneens wordt verdacht van geweld tegen agenten. Ook zijn zaak wordt aangehouden omdat er meer onderzoek nodig is. De twee komen op vrije voeten, maar staan wel onder toezicht van de reclassering.

Andere beelden

Bij de volgende zitting op 14 augustus kunnen ook beelden van cameratoezicht worden toegevoegd die volgens de advocaat van de verdachte een ander licht op de zaak werpen. De verdediging signaleert dat op beelden van sociale media de vechtpartij zich achter een boom afspeelt.

