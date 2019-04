Tekort een traditionele visnetten nu pulsvissen niet meer mag

Een tekort aan traditionele visnetten dreigt nu de Nederlandse vissers in juni moeten stoppen met pulskorvissen. Dat zegt nettenmaker VCU op Urk.

Het Europees Parlement besloot vorige week dat het vissen met stoomstootjes om platvis op de zeebodem op te schrikken niet meer mag. Er geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2021.

In Nederland vissen 79 kotters op deze manier. 22 vaartuigen mogen nog twee jaar door, 20 mogelijk tot eind dit jaar. De rest moet per 1 juni stoppen, schreef minister Schouten vorige week.

Als die vissers toch met hun kotter de Noordzee op willen, moet dat met 'ouderwetse' netten. Hiervoor moeten de kotters omgebouwd worden. Er moeten niet alleen nieuwe netten opgehangen worden, ook de kettingen en kabels zijn anders.

Deadline niet gehaald

Volgens Albert Hartman van nettenmaker VCU gaat het ombouwen van de pulskottervloot een hele klus worden die niet voor 1 juni geklaard is. "Dit komt bovenop ons bestaande werk, dat ook gewoon doorgaat", zegt Hartman tegen Omroep Flevoland.

Vorige week zijn twee kotters omgebouwd en deze week staan drie andere schepen op het programma. De huidige voorraad aan netten en touw is niet genoeg om alle kotters aan te passen. De standaardnetten komen uit fabrieken in Spanje en Portugal, maar die kunnen de vraag uit Nederland niet aan.

Daarnaast gaat er volgens Hartman veel arbeid zitten in het pasklaar maken van de netten voor de schepen. Dat gebeurt op Urk met de hand. "Je moet je voorstellen dat in één net zo'n 120 tot 140 uur werk zit. Er is nog geen machine die dat kan doen."