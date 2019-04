Ook vergoeding voor Groninger in aardbevingsgebied die huis niet verkoopt

Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied kunnen straks ook als ze hun huis niet verkocht hebben een schadevergoeding krijgen als de waarde van hun woning is gedaald. Daarbij wordt gekeken naar de postcode van het gebied waar ze wonen.

Minister Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat dat systeem vanaf volgend jaar in de plaats komt van de huidige regeling, waarbij huiseigenaren alleen compensatie kunnen claimen als ze hun huis verkopen.

Instituut Mijnbouwschade

In de nieuwe regeling komen alle huiseigenaren in aanmerking voor compensatie. Bovendien hoeven ze niet langer rechtstreeks zaken te doen met de NAM, maar ze kunnen hun verzoek indienen bij het onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen. De kosten worden vervolgens verhaald op de NAM.

De waardedaling wordt berekend op basis van twee percentages: een vast percentage voor de imagoschade en een percentage dat wordt bepaald door het aantal bevingen in een bepaald postcodegebied. De waardedaling in het aardbevingsgebied loopt van gemiddeld 2,4 procent in Oldambt tot 12,9 procent in Loppersum.

Ook voor mensen die hun huis al hebben verkocht

Bewoners kunnen er ook voor blijven kiezen pas een vergoeding te vragen als ze hun huis verkopen: dan wordt de compensatie berekend op basis van de verkoopwaarde in plaats van de WOZ-waarde.

Ook mensen die hun huis al eerder hebben verkocht, maar geen aanspraak hebben gemaakt op compensatie, kunnen alsnog voor een vergoeding in aanmerking komen.