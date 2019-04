Wekdienst 24/4: Armeense genocide herdacht en debat over huwelijksdwang

Wat heb je gemist?

Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is opgelopen tot 359, heeft de Sri Lankaanse politie gemeld. Ook zijn afgelopen nacht nog achttien verdachten gearresteerd. Het totaal aantal aanhoudingen in verband met de aanslagen komt daarmee op 58.

Premier Ranil Wickremesinghe zei gisteren dat er nog steeds jacht werd gemaakt op verdachten met explosieven. De premier heeft ook gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de daders banden hadden met terreurgroep IS, dat de verantwoordelijkheid voor de aanslagen heeft opgeëist.

